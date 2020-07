Dansk kommission stiller 12-timers slettekrav til Facebook

Hadefuldt og åbenlyst ulovligt indhold, som dukker op hos techgiganter som Facebook, Twitter og YouTube skal fjernes inden for 12 timer, hvis det står til TechDK Kommissionen, der er nedsat af fagforbundet Djøf.

Det skriver Politiken.

Anbefalingen kommer i den seneste rapport fra kommissionen, der er nedsat for at komme med anbefalinger til, hvordan danske borgers retssikkerhed styrkes, og techgiganters indflydelse inddæmmes.

Erhvervskvinden Stine Bosse, som er formand for kommissionen, mener det er et rimeligt krav at stille.

- 12 timer er et tal, som vi har valgt, men 12 timer er faktisk ret lang tid, hvis der ligger noget, som ikke burde ligge der. 20 timer er bare endnu længere tid og endnu mere ubehageligt, siger Stine Bosse til Ritzau.

Facebook har allerede ansatte, som udelukkende holder øje med indholdet på platformen og fjerner indhold, som overskrider retningslinjerne.

Men ifølge Stine Bosse er det slet ikke godt nok i øjeblikket.

- Hvis Facebook eller andre siger, at de ikke kan kontrollere det, så passer det jo ikke. Det svarer til, at en bank siger: "Vi kan ikke holde øje med hvidvask". Det er et spørgsmål om vilje, så naturligvis kan man det, og naturligvis skal de det, siger hun.

Stine Bosse mener, Facebook kan tidoble antallet af medarbejdere, som holder øje med indholdet.

I Tyskland har man allerede ved lov stillet krav om, at større digitale platforme forpligtes til at fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer, skriver Politiken.

Stine Bosse afviser, at eksempelvis Facebook nærmere er en platform fremfor et traditionelt medie. Derfor må det sociale medie også tage ansvar for indholdet, lyder det.

- De her platforme er andet end platforme. De er nødt til at opføre sig som medier. De tjener penge på data. Det er en virksomhed, og det er svært at finde ud af, hvad det er andet end et medie.

- Vi er nødt til at sige, de skal have et ansvar for at fjerne det indhold. Men vi siger også, at ansvaret for at definere, hvad der skal fjernes, skal gøres af nogle, som er demokratisk udvalgt.

- Det er en form for censur, det kan man lige så godt indrømme, men så er det bedre, det foregår under demokratisk kontrol, siger Stine Bosse.

Kommissionen foreslår, at man som i den finansielle sektor laver et tilsynsnævn, som ud fra demokratisk fastsatte rammer udstikker reglerne.

En kontrolinstans skal så holde øje med, at reglerne overholdes, og techgiganterne skal finansiere det.

I kommissionen sidder ud over Stine Bosse også en række professorer og mediechefer.