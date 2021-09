Dansk kok putter guld i maden ved kokke-VM

Intet er tilfældigt for deltagerne ved det uofficielle verdensmesterskab for kokke, Bocuse d'Or, som finder sted i Lyon i Frankrig søndag og mandag.

De har øvet og øvet. Lavet de samme retter igen og igen. Smagt til og ændret på detaljer for at gøre retterne vildere og vildere.

Geranium-kok og assisterende køkkenchef Ronni Vexøe Mortensen er den danske deltager.

Og han er forberedt til fingerspidserne, når han sammen med sin assistent, Sebastian Holberg Svendsgaard, skal lave mad i køkken nummer 12 i Lyon søndag.

Det danske hold har store ambitioner om igen at vinde guld til Danmark, som det også var tilfældet under konkurrencen i 2019. Her vandt kokken Kenneth Toft-Hansen.

- Vi har lavet den rigtige træning og lagt det rigtig hårde arbejde i det for at gøre vores ypperste.

- Så vi går selvfølgelig efter sejren. Og den tror jeg godt, vi kan tage, siger Ronni Vexøe Mortensen.

Bocuse d'Or finder sted hvert andet år, og her dyster 24 lande om at vinde.

Vejen til at blive deltager ved Bocuse d'Or har været lang for Ronni Vexøe Mortensen, der begyndte rejsen ved at vinde den danske kokkekonkurrence i 2019.

Herefter fulgte den europæiske version af Bocuse d'Or, hvor han vandt sølv.

Derfor er forventningerne til Ronni Vexøe Mortensen også høje.

Men det er fordi, han kan leve op til dem, siger Rasmus Kofoed, der er køkkenchef og medejer af restaurant Geranium samt coach for Ronni Vexøe Mortensen ved konkurrencen.

- Ronni klarede det fantastisk ved den europæiske konkurrence. Men det er meget fint, at han ikke vandt guld der, for så er der stadig noget mere at komme efter. Det har også været noget af motivationen.

- Vi har kæmpet for at skabe verdens bedste måltid. For vi tror, vi kan blive en af de tre bedste i verden, siger han.

Rasmus Kofoed har tidligere vundet både guld, sølv og bronze - som den eneste dansker - ved Bocuse d'Or.

Han er med under konkurrencen søndag som coach. Det betyder, at han ikke må røre noget i køkkenet, kun guide verbalt - ellers giver det minuspoint. Rasmus Kofoed var også coach for Kenneth Toft-Hansen.

Det danske hold skal i år lave to serveringer. Den første er en treretters take away-menu, hvor cherrytomater skal være hovedingrediensen.

Den anden er en fadservering, hvor hovedingrediensen er oksebovkile. Dertil skal serveres en sauce og tre slags tilbehør. Der er opstillet flere kriterier til hver af retterne, men hver kok har også god mulighed for kreativ udfoldelse.

- Denne gang er temaet for vores retter Danmark - altså det gamle kongerige. Så der vil være ornamenter af kongekroner - ja en del guld - for vi går ikke i små sko.

- Vi er ydmyge omkring de forventninger, der er, og vi glæder os til at gøre alt, vi kan, siger Rasmus Kofoed.

Ronni Vexøe Mortensen vil ikke løfte meget af sløret for retterne. Men han fortæller, at de bevæger sig i nogle royale grene og urter, der bliver det gennemgående tema.

Får Danmark igen en topplacering, understreger det igen, at dansk gastronomi er i verdenstoppen.

Det siger Ritt Bjerregaard, der er formand for Bocuse d'Or Danmark.

- Konkurrencen spiller op til michelinstjernerne og de restauranter, vi har, og dermed de madglade turister, de tiltrækker. Det spiller en stor rolle for eksempelvis weekendturister, at de kan komme til en by med mange stjerner eller kokke, der har vundet konkurrencer.

- Og så bliver en vinder jo omtalt i alle verdens madmagasiner, så folk i både Italien og Japan kan få øjnene op for Danmark og dansk gastronomi, siger hun.

Vinderen af årets Bocuse d'Or bliver offentliggjort ved et show mandag klokken 18.