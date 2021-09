Dansk kok putter guld i maden i jagten på sejr ved kokke-VM

Det danske hold har store ambitioner om igen at vinde guld til Danmark, som det også var tilfældet under den seneste konkurrence i 2019. Her vandt kokken Kenneth Toft-Hansen.

- Vi har lavet den rigtige træning og lagt det rigtig hårde arbejde i det for at gøre vores ypperste.

- Så vi går selvfølgelig efter sejren. Og den tror jeg godt, vi kan tage, siger Ronni Vexøe Mortensen.

Bocuse d'Or finder sted hvert andet år, og her dyster 24 lande om at vinde.

Ronni Vexøe Mortensen er blevet den danske deltager ved at kvalificere sig først gennem en national udvælgelse og herefter i den europæiske version af Bocuse d'Or, hvor han vandt sølv.

Rasmus Kofoed, der er køkkenchef og medejer af restaurant Geranium samt coach for Ronni Vexøe Mortensen ved konkurrencen, har store forventninger.

- Vi har kæmpet for at skabe verdens bedste måltid. For vi tror, vi kan blive en af de tre bedste i verden, siger han.

Kofoed selv har tidligere vundet både guld, sølv og bronze - som den eneste dansker - ved Bocuse d'Or.

Det danske hold skal i år lave to serveringer. Den første er en treretters take away-menu med cherrytomater som hovedingrediens.

Den anden er en fadservering, hvor hovedingrediensen er oksebovkile. Dertil skal serveres en sauce og tre slags tilbehør. Der er opstillet flere kriterier til hver af retterne, men der er også plads til kokkenes egen kreative udfoldelse.

- Denne gang er temaet for vores retter Danmark - altså det gamle kongerige. Så der vil være ornamenter af kongekroner - ja en del guld - for vi går ikke i små sko.

- Vi er ydmyge omkring de forventninger, der er, og vi glæder os til at gøre alt, vi kan, siger Rasmus Kofoed.

Ronni Vexøe Mortensen vil ikke løfte meget af sløret for retterne. Men han fortæller, at de bevæger sig i nogle royale grene og urter, der bliver det gennemgående tema.

Vinderen af årets Bocuse d'Or bliver offentliggjort ved et show mandag klokken 18.