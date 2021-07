Dansk instruktør tager springet til international film

Han skal nemlig instruere sin første internationale spillefilm, og produceren på filmen bliver Niels Juul, der flere gange har arbejdet sammen med Martin Scorsese - blandt andet på koryfæets oscarnominerede "The Irishman".

- Jeg har jo selv tidligere været ude og love, at jeg ville vinde en Oscar på et tidspunkt. Og det er lidt nemmere med en international film, siger Mehdi Avaz.

- Niels har lavet film med nogle af mine største idoler, så det føles helt rigtigt, at det bliver med ham, siger instruktøren, der netop nu er i Cannes til den prestigefyldte filmfestival i byen.

Filmen, der skal hedde "Ellen", bygger på en sand historie om den danske kvinde Ellen Nielsen, der ud over at være fiskerkone og enlig mor til seks børn, også hjalp til at redde jøder fra holocaust under Anden Verdenskrig.

- For syv år siden var jeg hjemme og besøge min mor, som spurgte om jeg kendte til historien om Ellen Nielsen, og om jeg ikke mente, det kunne blive en god film. Og da jeg så satte mig ind i Ellens liv, måtte jeg give hende ret i, at det kunne det, fortæller Niels Juul.

For Mehdi Avaz er det første gang, han skal instruere en film, han ikke selv er idémanden bag.

- Jeg har sagt nej til en del ting gennem årene, fordi jeg har været bange for, om jeg kunne, hvis det ikke var min egen idé, men nu har jeg fået nogle kilometer i benene og føler, at en god historie er en god historie, siger han.

Begge hans tidligere spillefilm er baseret på virkelige hændelser. Og det fortsætter altså i "Ellen".

- Jeg har altid lavet film, der er baseret på sande historier. Og det er svært, for det kan også gå rigtig galt. Men jeg har det bedst, når der er noget på spil, og når man virkelig kan mærke historien, siger han.

Historien om Ellen Nielsen er så vigtig, at den er nødt til at være på engelsk, mener producer Niels Juul.

- I dag er der en hel generation af unge, der ikke aner hvad holocaust er, siger han.

- Der er mange der har spurgt, hvorfor det ikke skal være en film på dansk, når den handler om en dansk kvinde. Det har der været mange diskussioner om. Men det er vigtigt for mig, at det her bliver en historie, som Mr. Og Mrs. Johnson fra Ohio eller Alabama også går ind og ser.

Og der er sandsynligheden større, hvis filmen er på engelsk, mener han.

- Historien er så vigtig, og den skal fortælles til et stort publikum, og det gør man altså ikke med en film på dansk. Den skal helt derud. Og så tager vi en Oscar med hjem, siger han skråsikkert.