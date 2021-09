Dansk hospital søger gravide til test af vaccine mod RS-virus

Testen er en del af et større internationalt forskningsprojekt samt en mulighed for at give ens ufødte barn antistoffer mod RS-virus.

For at deltage skal man være gravid med et enkelt barn, der er sundt. Desuden skal man være mellem 24. og 36. graviditetsuge og have planlagt at føde på et hospital i enten Odense, Hvidovre, Hillerød eller Aarhus.

- Projektet skal kort fortalt undersøge, om spædbørn kan beskyttes mod RS-virus ved at moren tager en vaccine for sit barn, som på den måde får en fødselsgave i form af antistoffer mod RS-virus på linje med de øvrige antistoffer, den nyfødte får med fra moren.

Det siger Mette Holm, der er overlæge på Aarhus Universitetshospitals Afdeling for Børn og Unge i pressemeddelelsen.

Deltager man i forsøget vil det nyfødte barn blive tilset af en børnelæge en uge efter fødslen og desuden blive fulgt i et år efter fødslen.

Forskningsprojektet har været i gang i et år. På grund af de mange børn, der i øjeblikket er indlagt med RS-virus, gøres der igen opmærksom på forsøget, lyder det i pressemeddelelsen.

- En epidemi med RS-virus er normalt noget, vi ser fra november til marts, men i år har vi en atypisk situation med ekstra mange smittede, fordi samfundet var lukket ned i forbindelse med covid-19.

- Derfor har vi nu flere årgange af børn, der ikke har mødt RS-virus før, hvilket giver det voldsomme forløb, vi oplever nu, siger Mette Holm.

23. september kunne Statens Serum Institut meddele, at der var en lille opbremsning i smitten, men at der stadig var mange smittede og indlagte børn med RS-virus.

I uge 37 blev der påvist 1157 nye tilfælde af RS-virus. Udbrud af RS-virus ses normalt om vinteren, og de aktuelle smittetal ligger tre til fire gange over, hvad der normalt påvises om ugen i normale vintersæsoner.