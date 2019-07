Dansk havbrug bør ryddes op en gang for alle

Formanden for Dansk Akvakultur, der er brancheforening for danske havbrug, mener imidlertid, at der er ansøgt om godkendelserne.

En ny undersøgelse fra Kammeradvokaten konkluderer, at seks danske havbrug ikke har lovpligtige placeringstilladelser. De resterende 13 havbrug har mangelfulde tilladelser.

- Dansk Akvakultur har, så vidt jeg er orienteret, sørget for, at samtlige havbrug har søgt om miljøgodkendelse i 2014.

- I miljøgodkendelserne fremgår det, hvor havbruget er placeret. Så derfor er havbruget af den opfattelse, at forholdet omkring placeringsgodkendelsen fremgik af miljøgodkendelsen, siger Niels Dalsgaard.

Han fortæller, at man har flyttet placeringstilladelsen, så den nu skal indgives til Miljøstyrelsen i stedet for Fiskeristyrelsen.

- I den forbindelse har man ikke gjort det klokkeklart for havbrugerne.

Verner W. Hansen, der er formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, er ikke overrasket over Kammeradvokatens konklusion.

- Det viser et billede af, at det sejler på hele havbrugsområdet, siger han og kalder situationen for "fuldstændig uacceptabel".

Han peger på, at der er brug for, at der bliver ryddet op i administrationen, tilsynet og kontrollen på hele havbrugsområdet.

- En af problemstillingerne er, at der er for mange myndigheder involveret, og at de forskellige myndigheder ikke får koordineret mellem hinanden, siger han med henvisning til, at opgaverne har været fordelt mellem Fiskeristyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og kommunerne.

I pressemeddelelsen kalder miljøminister Lea Wermelin (S) det "dybt utilfredsstillende", at der ikke har været styr på tilladelserne.

- Nu skal der ryddes op én gang for alle. Der skal klarhed for erhvervet, de relevante organisationer og alle andre, siger Wermelin.

Hos Dansk Akvakultur ønsker man også at imødekomme ministerens ønske og få styr på godkendelserne.

- Vi er sådan set enige med Kammeradvokaten og Miljøministeriet. Vi vil gerne hjælpe til, at der kommer klarhed over, hvilke tilladelser og hvilke myndigheder, som en havbrugsvirksomhed skal have søgt.

- Hvis miljømyndighederne mener, at der skal søges placeringstilladelser i tillæg til miljøgodkendelser, så vil vi selvfølgelig sørger for, at det bliver gjort, siger Niels Dalsgaard.