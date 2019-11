Dansk fremmedkriger har fået frataget sit pas

Regeringen har inddraget det første pas fra en dansk fremmedkriger. Det bekræfter mandens advokat, Mette Grith Stage, overfor Berlingske.

Den 25-årige mand er ifølge Berlingske opvokset på den københavnske vestegn.

Han er dansk-tyrkisk statsborger og er efterlyst af dansk politi for terrorisme, ligesom en dommer i forvejen har afsagt en fængslingskendelse over ham.

På grund af en ny og omdiskuteret lov er det nu blevet muligt at fratage fremmedkrigere passet administrativt.

Loven giver mulighed for at tage pas og rettigheder fra danskere, der eksempelvis har været i Syrien og kæmpet for den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Advokat Mette Grith Stage oplyser til Berlingske, at hun fik beskeden mandag eftermiddag. Hun orienterede straks sin klient.

- Det er han vældig træt af, siger hun til Ritzau om mandens reaktion på den administrative beslutning.

Advokaten vil nu indbringe beslutningen for Københavns Byret for at få lavet den om.

I øvrigt påpeger advokaten, at situationen rent juridisk er "mærkelig".

På den ene side mener myndighederne, at han skal fratages dansk pas og dermed danske myndigheders ansvar. På den anden side mener myndighederne også, at han skal strafforfølges i Danmark.

Han er nemlig på grund af et krav fra anklagemyndigheden blevet varetægtsfængslet af en dommer - det er sket in absentia - altså uden at manden selv var til stede.

Nu spørger advokaten, om anklagemyndighed og politi vil sætte en streg over straffesagen, fordi danske myndigheder næppe har det som en opgave at retsforfølge en tyrkisk statsborger for at tilslutte sig Islamisk Stat.

- Så nu vil jeg gerne vide, om der kommer en påtaleopgivelse fra anklagemyndigheden, siger Mette Grith Stage til Ritzau.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) oplyste i sidste uge, at han kiggede på fire sager om fratagelse af pas fra fremmedkrigere.

I sidste ende er det alene op til ministeren at afgøre, om en fremmedkriger skal have frataget sit danske statsborgerskab.

Når man fratager statsborgerskabet administrativt, betyder det, at beslutningen træffes uden en dommer.