Dansk forskningsfund kan gøre hestebønner sikre for alle

Forskere fra Københavns Universitet har fundet ud af, hvordan man kan gøre hestebønnen sikker at spise for alle.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Hestebønnen er rig på protein og let at dyrke, men producerer stoffet vicin.

Det er et problem for de godt 400 millioner mennesker i verden, der er disponeret for den arvelige lidelse favisme, der udløses af vicin. Lidelsen, der primært ses i Asien, Afrika og middelhavslandene kan føre til akut blodmangel og leverforstyrrelser.

Indtil nu har man ikke vidst, hvorfor eller hvordan vicin blev produceret i hestebønner - men det har forskere fra Københavns Universitet nu fundet ud af.

- Nu har vi fundet præcis det gen, som er ansvarlig for at danne vicin i hestebønner. Dermed har vi løst en stor del af den gåde, der hæmmer hestebønnens ellers store potentiale som proteinafgrøde, siger Fernando Geu-Flores, der er seniorforfatter på studiet og lektor på institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet i pressemeddelelsen.

Der er stor forskel på, hvor meget vicin forskellige sorter af hestebønner indeholder, og man kan fjerne stoffet fra dem, men det gør det svært at anvende bønnerne.

Forskernes mål er nu at forædle sig frem til hestebønner, som er helt fri for vicin.

Forskningsresultaterne er bragt i det videnskabelige tidsskrift Nature Plants.