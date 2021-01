Dansk forskning: Hurtigtest er bedre end først antaget

Og resultaterne viser, at hurtigtesten har en følsomhed på 70 procent. Det betyder, at den fanger 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen fanger.

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Studiet blev gennemført i dagene mellem jul og nytår, hvor 4697 borgere blev podet for covid-19 med både en pcr-test og en hurtigtest i Testcenter Taastrup.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Statens Serum Institut, og Region Hovedstadens Akutberedskab.

Blandt de coronanegative personer var hurtigtesten enig med pcr-testen i 99,5 procent af tilfældene.

Hospitalet oplyser dog også, at offentliggørelsen af resultaterne sker uden om peerreview - altså inden studiet er fagfællebedømt. Derfor er det væsentligt at tage forbehold for resultaterne og deres validitet.

Et fransk studie har tidligere fundet, at hurtigtesten havde en følsomhed på 55 procent.

- Vores tal viser, at de anvendte hurtigtest har en bedre diagnostisk sikkerhed end angivet i det franske studie, der fandt en følsomhed på 55 procent, siger Christian von Buchwald, professor ved Københavns Universitet, overlæge i Afdeling for Øre- Næse- Halskirurgi og Audiologi ved Rigshospitalet.

- Styrken ved vores projekt er, at det er blandt verdens største af sin art, og at det er udført på danske borgere i det etablerede test setup under anden bølge af coronapandemien, siger han.