Dansk finansmand tror nu på rumdrøm: Kommer afsted næste år

Finansmanden Per Wimmer tror nu på, at han endelig kan komme ud i rummet, 21 år efter han første gang købte en billet.

Der har været mange udsættelser og uheld i løbet af de 21 år. Men Per Wimmer har ventet på, at to konkrete ting skulle ske, før han for alvor kunne tro på, at det ville lykkes.

- Der er to ting, jeg helt konkret har ventet på i flere år. Et er, at Virgin Galactic skulle have deres kommercielle licens, og to er, at astronaut 001 skulle sendes succesfuldt op og vende sikkert tilbage, i det her tilfælde hed han Richard Branson.

- Virgin Galactic fik deres licens for to uger siden, og han kom jo sikkert hjem, siger Per Wimmer, der har købt en billet hos netop Virgin Galactic.

Virksomheden er ejet af den britiske milliardær Richard Branson, der har det erklærede mål at sende turister ud i rummet.

11. juli rejste Richard Branson til kanten af verdensrummet og tilbage igen.

Tirsdag gjorde en anden rigmand - Amazon-stifter Jeff Bezos - ham kunsten efter sammen med tre andre.

I disse år bliver der postet rigtig mange penge i den private rumindustri. Det er hovedsagligt de tre milliardærer Richard Branson, Jeff Bezos og Tesla-stifter Elon Musk.

Per Wimmer ser dog ikke noget problem i, at milliardærerne bruger milliarder af deres egne penge på rumeventyr, som måske kunne have gavnet her på Jorden.

- Det er jo ikke et spørgsmål om enten eller her. Richard Branson bruger både mange penge på velgørenhed og på sit rumprojekt.

- Folk må jo selv bestemme, hvad de bruger deres penge på, og al den udvikling, der sker gennem det her, kommer på sigt til at komme mange mennesker til gode, siger han.

Hvis Per Wimmer kommer i rummet, vil han blive den anden dansker efter Andreas Mogensen, der i 2015 blev den første.