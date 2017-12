Dansk film er ude af kapløb om en Oscar-statuette

Det står klart, efter at Oscarakademiet fredag har offentliggjort de ni film, der skal dyste om en egentlig nominering i kategorien. Det skriver nyhedsbureauet AP.

"Du forsvinder" handler om en skoleleder, der gennem flere år ændrer personlighed som følge af en svulst i hjernen.

Filmen er baseret på Christian Jungersens roman af samme navn og havde dansk premiere 20. april i år.

Årets Oscar-uddeling bliver dog ikke helt uden dansk islæt. Den svenske film "The Square", som har danske Claes Bang i hovedrollen, er blandt de ni udvalgte film.

Claes Bang spiller en succesrig kunstnerisk leder af et moderne kunstmuseum, der har en ny udstilling på vej med navnet "The Square".

I dagene op til udstillingens åbning kommer han ud for flere groteske situationer, der får ham til at stille spørgsmål til hans eget moralske kompas.

Den svenske instruktør Ruben Östlund står bag "The Square", som også har danske Christopher Læssø på rollelisten. Filmen har allerede fået adskillige priser. Tidligere på året modtog den Guldpalmen i Cannes.

Filmen løb også med hele seks priser ved European Film Award. Claes Bang modtog prisen for årets bedste mandlige hovedrolle, og samtidig blev "The Square" udnævnt til bedste film og bedste komedie.

Ud over "The Square" består Oscar-feltet af Chiles "A Fantastic Woman", Tysklands "In the Fade", Ungarns "On Body and Soul", Israels "Foxtrot", Libanons "The Insult", Ruslands "Loveless", Senegals "Felicite" og Sydafrikas "The Wound".

De endelige nomineringer, der typisk består af fem film i kategorien, udpeges 23. januar.

Selve oscaruddelingen finder sted for 90. gang næste år og løber af stablen ved et gallashow i Los Angeles 4. marts 2018.