Dansk diplomat i Iran er smittet med coronavirus

Iran er et af de lande, som især er ramt af coronavirus. En dansker på ambassaden er bekræftet smittet.

En diplomat på den danske ambassade i Iran er smittet med coronavirus.

Det fremgår af et svar fra Udenrigsministeriet til Jyllands-Posten.

I svaret står der, at en medarbejder er testet positiv for virusset i forbindelse med hjemrejse til Danmark:

- Udenrigsministeriet oplyser, at en medarbejder, som er udsendt til ambassaden i Teheran (Irans hovedstad, red.) er bekræftet smittet med coronavirus i forbindelse med planlagt hjemrejse til Danmark, skriver Udenrigsministeriet til avisen.

Udenrigsministeriet bekræfter oplysningerne over for Ritzau.

Det fremgår ikke af svaret fra det danske udenrigsministerium, hvor personen befinder sig. I svaret uddybes dog:

- Medarbejderen følger nu danske sundhedsmyndigheders vejledninger.

- Da der er tale om helbredsmæssige oplysninger, har Udenrigsministeriet ikke yderligere kommentarer, skriver Udenrigsministeriet til Jyllands-Posten.

Det vides heller ikke, om der er andre ansatte eller familiemedlemmer, som er i karantæne, lyder det.

Iran er et af de lande, som er særligt ramt af coronavirus.

Senest skrev nyhedsbureauet Reuters torsdag, at 107 personer har mistet livet som følge af virusset. Og Iran menes at være epicenter for udbruddet i Mellemøsten.

Udbruddet i landet har ført til, at myndighederne i Danmark har sat Iran på en liste over særlige risikoområder.

Anbefalingen lyder for nuværende, at personer, der har rejst i Iran, bør blive hjemme i 14 dage, efter at de er komme tilbage til Danmark. Det gælder, hvis man er kommet hjem fra Iran efter 2. marts.