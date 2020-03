Dansk digter af internationalt format

Mange kan det udenad: "Året har 16 måneder". Og ja, de fem af dem hedder november.

Nordbrandt er født på Frederiksberg, få måneder før Anden Verdenskrig sluttede, og samme dag som Shellhuset i København blev bombet.

Lørdag den 21. marts fylder han således 75 år.

Faren var ingeniør og kommandørkaptajn, moren jurist. Han blev student fra Skt. Jørgens Gymnasium i 1964 og begyndte derefter at læse kinesisk, tyrkisk og arabisk ved Københavns Universitet.

Den talentfulde unge digters debut kom i 1966 med samlingen "Digte".

Siden har Nordbrandt bevæget sig i mange litterære genrer: Børnebøger, krimier, essays, mange flere digte og sågar en tyrkisk kogebog. Omkring 40 udgivelser er det blevet til.

Han boede i mange år i Middelhavsområdet, især i Grækenland og Tyrkiet, da han, i hvert fald i sine yngre år, trivedes langt bedre med solen og varmen sydpå end med regnen og mørket i sit fædreland.

Forfatteren har aldrig lagt skjul på, at depressioner har fulgt ham alle dage. Henrik Nordbrandt har stedse haft melankoli, sorg og savn med i sin digtning, men det misantropiske skær er i nogen grad gået af ham med årene.

Han er erklæret ateist og har ofte udtalt sig kritisk om religion, ikke mindst om islam og islamisterne, som han havde på nært hold i sine år i Tyrkiet.

Listen over priser og udmærkelser er lang som november, blandt dem:

Nordisk Råds Litteraturpris (2000), De Gyldne Laurbær (1995), Svenska Akademiens nordiske pris (1990), Kritikerprisen (1984) og Det Danske Akademis Store Pris (1980).

Den danske digter er oversat til mange sprog, blandt andet kinesisk. I 2008 udgav musikeren Mads Wæhrens en cd baseret på digte af Nordbrandt.

Overraskende er Henrik Nordbrandt i en sen alder nået frem til, at november i virkeligheden ikke er den værste måned. Det er september.

- Her begynder forfaldet for alvor, fordi man er på vej ind i efteråret. Jeg begyndte at skrive et digt om det på et tidspunkt, men jeg kunne ikke gøre det færdigt.

- Det var kraftedeme for uhyggeligt, sagde han i 2017 til novemberudgaven af DSB-magasinet Ud og Se.