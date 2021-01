Dansk coronaforsker på vej til Wuhans markeder og hospitaler

- Det handler ikke om at placere skyld i forhold til virus' oprindelse, men om at forebygge at noget lignende kan ske i fremtiden.

Mange detaljer om opgaven - heriblandt afrejsedatoen og mødestedet - er hemmelige.

Thea Kølsen Fischer er forskningschef på Nordsjællands hospital og tilknyttet Københavns Universitet som ekspert i virusepidemier.

Hun skal til Wuhan i Kina for sammen med ni andre internationale topforskere og eksperter i virologi og epidemier at prøve at finde coronavirussets oprindelse.

Holdet er udsendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og skal undervejs samarbejde med både WHO's egne eksperter og kinesiske kolleger.

- Jeg forventer, at det bliver et forskningssamarbejde - fagfælle til fagfælle - og at der på begge sider er stor interesse i at finde svar, siger hun inden afrejsen.

Meget er på forhånd usikkert. Men Thea Kølsen Fischer regner med, at eksperterne skal deles op i fagsøjler, og at hun med sin baggrund og erfaring især skal arbejde med det humane område.

Det kan være ting som sundhedsregistre, hospitalsdata, patientinterview samt virus og virologiske studier.

Hun regner også med at besøge det marked, hvor man har mistanke om, at virus kan være dukket op i en såkaldt mellemvært i form af et eksotisk dyr, der er smittet af en hesteskoflagermus.

Men hun er usikker på, hvad der er at se på markedet i dag, hvor madboderne stadig er lukket.

- Som epidemiolog leder man typisk efter mønstre i et større datamateriale. Det kan være ikkeopdagede stigninger i for eksempel hospitalsindlæggelser forud for epidemiens officielle begyndelse, uforklarede udsving i dødelighed eller rapporteringer om symptomer forenelige med covid-19, forklarer Thea Kølsen Fischer.

Det kan også blive relevant at rejse til andre regioner og lande i forsøget på at optrævle, om der kan have været tidligere udbrud, som i første omgang ikke er blevet identificeret som coronavirus.

En del af opgaven bliver også at indsamle fakta til at få sorteret i de mange rygter og beskyldninger, der har verseret.

USA's præsident, Donald Trump, har blandt andet flere gange hævdet, at kineserne enten med vilje eller ved en fejl slap virus ud fra et laboratorium i Wuhan.

- Vi er 100 procent åbne over for, hvor det her virus er opstået. Så længe der er alt for mange spekulationer og spor at følge, og man ikke får dem lukket, bliver spekulationerne ved. Forhåbentlig kan vi lukke noget af det allerede under den første rejse, siger hun.

Thea Kølsen Fischer tænker, at det kan blive nødvendigt at rejse igen. Derfor ved hun heller ikke, hvornår og hvordan arbejdet bliver afsluttet.