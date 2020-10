Artiklen: Dansk chauffør trafikdræbt under skift af snekæder

Dansk chauffør trafikdræbt under skift af snekæder

En dansk mand blev påkørt bagfra, da han var ved at skifte snekæder på sin lastvognsanhænger.

Flere norske medier beretter om, at en dansk lastbilchauffør tidligere på ugen mistede livet, da hans lastbil blev påkørt, mens han var i færd med at montere snekæder.

Ulykken skete onsdag på Dagaliveien ved landsbyen Dagali, der ligger i det fjeldrige område mellem Oslo og Bergen.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB skete ulykken onsdag morgen klokken 9, hvor den danske chauffør var ved at skifte snekæder på sin anhænger.

Til NRK fortæller Jan Koldal, der er overbetjent ved det lokale politi, at manden blev påkørt af en anden lastbil, som kom kørende i samme retning, som den danske chauffør var på vej i.

- De første meldinger gik på, at der var lidt glat og sne på kørebanen. Men jeg kan ikke sige, om der var meget eller lidt glat, siger Koldal.

Den anden chauffør, som påkørte den afdøde, var også udlænding. Politiet har ikke oplyst noget om hans nationalitet. Men ifølge NRK var han på vej mod Danmark.

Over for Ekstra Bladet har Udenrigsministeriets Borgerservice bekræftet, at en dansker har mistet livet i Norge. Med henvisning til tavshedspligt vil ministeriet dog ikke oplyse yderligere om dødsfaldet.

Dog oplyser Borgerservice til Ekstra Bladet, at de pårørende til den afdøde er blevet underrettet.