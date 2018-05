Dansk bjergbestiger når Everest-top med ilt på flaske

Begge danskere er nu på vej ned ad bjerget. Det skriver TV2.

De to danskere havde sat sig mål om at nå toppen af bjerget uden brug af kunstig ilt, hvilket i denne omgang ikke er lykkedes for nogen af dem.

Begge bjergbestigere har dog formået at nå op til den såkaldte "dødszone" i over 7700 meters højde uden brug af kunstig ilt.

I dødszonen er der kun en tredjedel af den ilt, der er ved havets overflade. Det betyder, at alle kroppens processer går langsommere.

Også ens tanker kan blive sløvet af den manglende ilt, hvilket kan svække dømmekraften. Det gør den sidste opstigning særligt farefuld.

Blandt de hårdeste udfordringer for en bjergbestiger rangerer at bestige Mount Everest uden brug af ilt på flaske.

Det blev gjort første gang i 1978, men det er aldrig lykkedes for en dansker.

Jakob Urth og Rasmus Kragh begav sig ud på den farefulde færd på forskellige sider af verdens højeste bjerg, der når 8848 meter over havets overflade.

Rasmus Kragh forsøgte sidste år at bestige Mount Everest uden kunstig ilt. Også her måtte han vende om få hundrede højdemeter fra toppen på grund af dårligt vejr.

Jakob Urth har over 20 års erfaring med bjergbestigning, men han har aldrig besteget Mount Everest. Han har tidligere formået at bestige bjerge på over 8000 højdemeter uden ilt.

I alt har 18 danskere formået at nå til toppen af verdens højeste bjerg - dog alle med ilt på flaske.

Mindst 288 personer er omkommet på den farefulde tur mod toppen af bjerget.

Mount Everest ligger i Himalaya mellem Nepal og Tibet.