Dansk biskop på sjældent besøg hos paven

Det er en begivenhed, der hører til sjældenhederne. Men fredag bliver det til virkelighed for Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift og formand for det humanitære arbejde i Det Lutherske Verdensforbund (LVF).

Sammen med en mindre delegation skal Henrik Stubkjær fredag til møde med pave Frans.

Her vil han blandt andet gerne tale med paven om at forbedre forholdene for verdens fattige.

Og i særdeleshed om, hvordan den katolske kirke og den protestantiske kirke kan presse på for at sikre coronavacciner til verdens fattige.

- Det her møde er en anledning til at få sat fokus på nogle ting, der er vigtige, om kirkens rolle i forhold til verdens fattige. Derfor forventer jeg, at vi skal tale om, hvilken rolle kirken skal have i sådan en post-coronatid.

- Blandt andet mener jeg, der er brug for, at kirken taler for at sikre vacciners tilgængelighed for de folk, som måske ikke har de muligheder, vi andre har, siger Viborg-biskoppen. Han deltager i egenskab af sit formandskab i LVF.

Henrik Stubkjær mener, det også er kirkens rolle at tale om coronavacciner til verdens fattige, og han håber, et møde i Rom kan være med til at rykke noget.

- Kirkens budskab er et håbsbudskab. Et håb til handling ude i de lokale kirker. Især til verdens fattige om, at de ikke bliver glemt.

- Derfor skal det her ikke bare være et møde i Rom. Men et møde, der trækker tråde ud til folk og bliver en opmuntring om, at det her er en naturlig opgave, kirken tager på sig og arbejder med, siger han.

Anledningen til besøget er 500-året for, at Martin Luther, der senere grundlagde protestantismen, i 1521 blev smidt ud af den katolske kirke.

Ved Rigsdagen i Worms blev Luther bedt om at tilbagekalde alle sin tanker og skrifter. Det ville han ikke. Derfor gjorde kirken ham fredløs.

Han blev fordømt, fordi hans kritik af den kirkelige afladspraksis var et direkte angreb på pavens autoritet.

Besøget hos paven fredag er altså markeringen af denne hændelse. Og ifølge Henrik Stubkjær en illustration af, at der er sket meget på de 500 år.

- Den katolske kirke og den protestantiske kirke er på mange måder kommet meget nærmere hinanden. Og det er ligesom det, man også vil markere ved at mødes her i den anledning, siger han.

Det har også stor personlig betydning for Henrik Stubkjær, at han skal til møde med paven.

- Det er en helt særlig mulighed at få. Det sker ikke så tit, så det er stort. Jeg har meget dyb respekt for vores nuværende pave.

- Jeg synes, han er en stor personlighed og bringer håb til mange af verdens fattigste, siger Henrik Stubkjær.

Det er første gang, han møder pave Frans. Stubkjær mødte hans forgænger pave Benedikt 16. for år tilbage under et besøg i Sverige.

Pave Frans er nummer 266 i paverækken og tog pavenavnet efter den hellige Frans af Assisi. Han blev valgt i 2013 som efterfølger for pave Benedikt 16., der havde valgt at træde tilbage.

Mødet mellem paven og delegationen med Henrik Stubkjær fredag er sat til at vare halvanden time.