Dansk biskop mødte pave Frans: Vi skal sammen bekæmpe fattigdom

Ovenpå coronakrisen er der mere end nogensinde brug for, at nødhjælpsorganisationerne under den katolske kirke og den lutherske kirke samarbejder om at hjælpe verdens fattigste.

En delegation med Stubkjær i spidsen mødtes fredag med pave Frans og repræsentanter for den katolske kirke i Vatikanet.

- Paven sagde, at vi står i en krisesituation.

- Men det, der kendetegner en krise, er måske også, at det er her Helligånden har mulighed for at rykke rundt på nogle ting, fortæller Henrik Stubkjær.

Anledningen for besøget var 500-året for, at Martin Luther, der senere grundlagde den protestantiske kirke, i 1521 blev smidt ud af den katolske kirke.

Ved Rigsdagen i Worms blev Luther bedt om at tilbagekalde alle sin tanker og skrifter. Det ville han ikke. Derfor gjorde kirken ham fredløs.

Han blev fordømt, fordi hans kritik af den kirkelige afladspraksis var et direkte angreb på den katolske kirke og pavens autoritet.

Men 500 år senere hersker der et ønske om samarbejde mellem den katolske kirke og den kirke, som Martin Luther grundlagde, fortæller Henrik Stubkjær.

- Vi drøftede vejen mod større enhed mellem den katolske kirke og den lutherske kirke. Det andet var et nærmere samarbejde om verdens allerfattigste.

- Vi har taget næste skridt og lavet en fælles erklæring om dette samarbejde, der skal øge indsatsen og gøre den mere effektiv i verdens brændpunkter, siger den danske biskop.

Han beskriver pave Frans som en bemærkelsesværdig mand at møde.

- Pave Frans er en utrolig markant person. Han har karisma og udstråling. Han er gået ind i klimakrisen.

- Han er en reformpave, men jeg tror også, at han er oppe imod store kræfter.

- Da vi sagde farvel til hinanden, takkede jeg paven for hans religiøse - også politiske - lederskab i kampen for verdens udsatte. Så kiggede han på mig og sagde: Tak skal du have. Men husk at bede for mig.

- Han er også en ydmyg mand, der ved, at vi er oppe imod stærke kræfter i forhold til kampen for verdens allerfattigste, siger Henrik Stubkjær.