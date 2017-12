Dansk ambassade forbliver i Tel Aviv

- Jerusalems status er et af de mest ømfindtlige emner i en fredsaftale. Derfor mener den danske regering, at Jerusalems status bør være en delt hovedstad for to stater, medmindre de to parter aftaler noget andet. Det var vores holdning før, og det er det stadig, siger han i en skriftlig kommentar.

- Regeringen har derfor heller ingen planer om at flytte den danske ambassade.

Ud over udmeldingen om at flytte USA's ambassade til Jerusalem, anerkendte Donald Trump også Jerusalem som Israels hovedstad.

Men heller ikke her vil Anders Samuelsen støtte op om beslutningen fra Trump. Han mener, at Jerusalem bør fungere som en hovedstad delt mellem Israel og Palæstina.

Konflikten omkring Jerusalem bunder blandt andet i, at palæstinenserne gør krav på den østlige del af byen. Dermed bliver Trump's udmelding af flere opfattet som, at USA definitivt vælger Israels side.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, udtalte onsdag, at DF støtter op om at anerkende Jerusalem som hovedstad og flytte den danske ambassade dertil.

- Jeg mener, at vi i Danmark også skal flytte vores ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Det vil klæde den danske regering at følge trop med USA, sagde Søren Espersen til DR.