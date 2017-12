Dansk-algerier risikerer at miste sit danske pas i terrorsag

Det er kravet fra en anklager mandag i Retten i Glostrup, efter at den unge mand er blevet kendt skyldig i at have tilsluttet sig Islamisk Stat i ni måneder og i at have deltaget i kamphandlinger.

"Jeg føler mig 100 procent dansk", har han sagt til politiet. I retten oplyser han til sin forsvarer, at han kun kan nogle få ord på arabisk.

Faren, moren og to søskende bor i Danmark, og tilknytningen til Algeriet er svag. Alligevel opfordrer anklager Natalja Fryd Lindberg dommere og nævninger til at skride til frakendelse af statsborgerskabet og at udvise ham til Algeriet, hvor han også er statsborger.

- Han er dårligt integreret, og han har intet til overs for demokratiet, siger hun.

Anklageren henviser til, at Højesteret tidligere i år har taget det danske statsborgerskab fra en anden syrienkriger, Enes Ciftci. De to mænd rejste sammen til Syrien i 2013.

Oveni bør den 22-årige idømmes ikke under fem års fængsel, lyder opfordringen fra anklageren. Hun lægger vægt på længden af hans ophold hos Islamisk Stat, altså de ni måneder.

- Den forråelse, som man præges af og oplæres i, bliver mere udtalt, jo længere tid opholdet varer, siger Natalja Fryd Lindberg.

- Voldsparatheden efterlader han ikke i Syrien. Den følger med ham til Danmark, siger hun.

Forsvareren, advokat Michael Juul Eriksen, ser sagen helt anderledes. Han minder om, at to andre syrienkrigere, der er dømt i henholdsvis Aarhus og på Frederiksberg, er frifundet for et lignende krav om frakendelse af dansk statsborgerskab.

Den 22-årige har ikke nogen tilknytning til Algeriet, hvor han kun har været på ferie i tre uger med sin far, da han var 15.

- Der kan stort set ikke være mindre tilknytning, siger Michael Juul Eriksen. I øvrigt anbefaler han en straf på fængsel i tre år og seks måneder. Dommen afsiges onsdag.