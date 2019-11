Dansk Skoleidræt: Mange skoler misser at få motion på skemaet

Skolerne spiller en vigtig rolle i at få flere børn til at bevæge sig mere, men alt for mange lever ikke op til kravet om, at der skal være 45 minutters daglig bevægelse.

En ny undersøgelse fra WHO viser, at 84,5 procent af danske børn mellem 11 og 15 år bevæger sig under en time om dagen.

- Det kommer desværre ikke bag på mig, at danske børn bevæger sig for lidt. Niveauet af bevægelse falder, jo ældre eleverne bliver, siger han.

Bjørn Friis Neerfeldt mener, at skolerne spiller en meget stor rolle i at aktivere børn, når der er et lovkrav om 45 minutters bevægelse om dagen.

Det er tre fjerdedele af anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen på 60 minutters bevægelse om dagen.

- Skolerne har en stor opgave i det her. De har mulighed for at skabe en lyst til at bevæge sig hele livet igennem, fordi man har fat i alle børn - og man kan hjælpe dem til at få øjnene op for foreningslivet, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

En nylig undersøgelse fra Dansk Skoleidræt viser, at omkring fire ud af ti skoler ikke lever op til lovkravet om 45 minutters bevægelse om dagen.

Bjørn Friis Neerfeldt efterlyser, at kommuner og skoledere i højere grad skal sætte bevægelse i højsædet, så det ikke kun er op til den enkelte lærer.

- Det er en svær opgave at bringe bevægelse ind i undervisningen for den her målgruppe - især udskolingen.

- De ældre elever kræver mere end leg, og at der er et fagligt sigte. Det kan være svært for lærerne.

- Det er lige nu meget den enkelte lærers ansvar at skabe en meningsfuld aktiv skoledag, siger han.

Derudover peger han på, at forældre også har et ansvar for at få deres børn aktiveret.

- Forældrene har også et ansvar for at være rollemodeller og sørge for, at man tager cyklen i skole, hvis det er muligt - og skabe aktiviteter, så børnene ikke altid ender foran skærmen, siger han.