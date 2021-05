Dansk Industri vil have grønt coronapas ved første stik

Danmarks største erhvervsinteresseorganisation, Dansk Industri, mener, at coronapasset skal farves grønt allerede ved første stik med en vaccine. Det vil give flere hundredetusind danskere mere handlefrihed og dermed hjælpe erhvervslivet.

Det siger politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannike Kiær onsdag.

- Vi har et forretningsliv, der skriger på kunder. Og hvis det første stik bliver nok, så vil der være omkring 600.000 danskere, der meget mere spontant vil kunne gå på restaurant, forlystelsesparker eller andet, siger han.

De to vacciner i Danmarks massevaccinationsprogram skal begge gives af to omgange med flere uger imellem.

I planen for det coronapas, der giver adgang til restauranter, biografer, idræt og en lang, lang række andre aktiviteter, er det først, når man har fået andet stik, at vaccination farver passet grønt.

Ellers skal man have en test eller have haft sygdommen inden for det seneste halvår.

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at den fulde effekt af vacciner først kommer et par uger efter andet stik. Selv om der allerede ved første stik er en målbar beskyttelse mod covid-19.

- Altså, vi er ikke sundhedseksperter. Men vi kan konstatere, at da politikerne lavede den store genåbningsaftale, så fokuserede de på, hvornår alle over 50 havde fået det første stik.

- Så må det samme være gældende for coronapasset. Men jeg må understrege, at jeg ikke er sundhedsekspert, siger Emil Fannike Kiær.

Til og med onsdag har 740.184 danskere fået begge stik med en vaccine, mens 1,4 millioner havde fået enten et eller to stik.

Dansk Industri ønsker også, at regeringen bærer samme tanke til EU, så det fælleseuropæiske coronapas også vil være gældende fra første stik.

- Det vil jeg synes, var det rigtigt. Men EU-processer er selvfølgeligt præget af kompromisser, siger Emil Fannike Kiær.