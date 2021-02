Dansk Industri vil åbne regionalt for at redde økonomien

Hvis Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger god for, at man kan lave en regional genåbning af landet, de steder hvor smitten er lav, kan det være med til at redde en meget presset økonomi.

- Vi har kunnet lave regionale nedlukninger, så kan vi også godt lave regionale åbninger. Det kan være dele af samfundet, eksempelvis de ældste klasser i folkeskolen og virksomhedskategorier. Der hvor det giver mening og er ansvarligt.

- Vi er på et tidspunkt, hvor det er så kritisk nedlukket, at konsekvenserne ved nedlukningen er meget, meget alvorlige. Derfor giver det mening, at kirurgisk kigge på, hvor man kan genåbne, siger Lars Sandahl Sørensen.

Dansk Industri anerkender den sundhedsmæssige risiko ved coronasituationen, og organisationen ønsker derfor heller ikke at åbne områder, hvor der fortsat er meget smitte.

Men DI understreger, at det ikke kun er coronavirusset, der er farligt i øjeblikket.

- Det sundhedsmæssige er en meget alvorlig risiko. Men der er jo en lang række ekstremt alvorlige konsekvenser af nedlukningen. Psykiske, økonomiske og andre sygdomme, der springer frem.

- Derfor er vi nødt til at se på det her balanceret. Også i takt med at vi bliver klogere og klogere på den her rædselsfulde sygdom, så kan vi risikostyre mere balanceret, og det bliver der brug for fremadrettet, siger han.

Sundhedsministeren har i første omgang sat en række beregninger i gang, der skal vise, om det er muligt at åbne mere op regionalt.

Der bliver regnet på effekten af regional åbning af detailhandlen, at lade de større klasser i grundskolen vende tilbage og udendørs idræt, fortalte Magnus Heunicke til TV2.

Sundhedsordførerne vil blive indkaldt til orientering fredag om drøftelserne.