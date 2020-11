Dansk Industri opfordrer Folketinget til hastelov om mink

- Vi vil opfordre til, at et politisk flertal står sammen om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vedtager loven i fællesskab, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en kommentar.

Regeringen besluttede i sidste uge, at alle mink i Danmark skal slås ned. Det gjorde regeringen, efter at en mutation af covid-19 i mink har spredt sig til mennesker. Mutationer af virussen kan mindske effekten af kommende vacciner.

Statens Serum Institut har sagt, at man støtter beslutningen om at slå alle mink ned.

Der er dog ikke hjemmel i lovgivningen til at slå raske mink ned uden for Nordjylland, og regeringen vil derfor gennemføre en hastelov. Men det har en samlet blå blok sagt nej til.

Almindeligt lovbehandling tager som minimum flere måneder. Det kan man ikke vente på, siger DI.

- Minkene udgør en reel og alvorlig smitterisiko. Der er vi gået resolut til værks i Danmark på baggrund sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Derfor må dette her gennemføres og færdiggøres så hurtigt som overhovedet muligt. Så vi kan bevare danske fødevarers høje image og standard i verden, siger Lars Sandahl Sørensen.

At slå alle mink - inklusive avlsdyr - ned er et hårdt slag for branchen og vil forventeligt sætte store dele af den ud af spil permanent. Dansk Industri skriver, at man har sympati med branchen.

- Vi har enorm stor forståelse for den vanskelige situation, som minkavlerne befinder sig i nu - og for det tunge ansvar, som nu hviler på regeringen og Folketingets partier.

- Derfor er vi grundlæggende også glade for, at partierne på tværs af Folketinget ikke tager let på en svær beslutning, siger Lars Sandahl Sørensen.