Dansk Industri kræver langsigtet coronaplan fra regeringen

Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI, mener, at regeringens måde at arbejde med tiltag mod smittespredning medfører usikkerhed og store udfordringer.

Dansk Industri (DI) vil have regeringen til at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en langsigtet coronaplan og sætte en stopper for de forhastede løsninger.

- Vi beder venligst om, at der bliver lavet en klar strategi nu, således at vi ved, at hvis der skal være yderligere restriktioner, hvad kan man så forestille sig, og hvordan kan vi implementere det effektivt, siger han.

Lars Sandahl Sørensen undrer sig over, at nye forandringer i smittetrykket bliver ved med at overraske og resultere i nye lynforhandlinger.

- Vi er nu syv til otte måneder inde i en sundhedskrise. Men restriktionerne bliver introduceret med meget kort varsel uden nogen klar plan, og nogle af dem er særdeles svære at implementere i praksis, siger han.

Han opfordrer regeringen til at indkalde Folketingets partier til fælles forhandlinger om en langsigtet plan for den videre håndtering af coronavirusset.

- Lad os få de scenarier for, hvad det er, vi skal gøre i næste fase, hvis det bliver værre, og hvad er det, vi kan introducere af lettelser, hvis det bliver bedre.

- Det har vi brug for at kunne planlægge og få noget klarhed, siger Lars Sandahl Sørensen.

Regeringen oplyste på et pressemøde fredag, at der ville træde nye restriktioner i kraft i løbet af denne uge.

Mandag blev forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10. Kravet om, at barer og restauranter skal lukke klokken 22 er blevet forlænget til den 2. januar 2021.

Torsdag træder et udvidet krav om mundbind i kraft.

Dermed bliver det obligatorisk at bære mundbind på flere offentlige steder. Det gælder blandt andet butikker, ungdomsuddannelser, biografer og til køreprøver.