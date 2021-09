Dansk Industri i udspil: Teknologi skal fremtidssikre sundhedsvæsnet

Men hvad med også at gøre os sundere, lyder det fra erhvervsorganisationen Dansk Industri, som i et nyt udspil selv har en række forslag til, hvordan det kan ske.

- Vi står på ryggen af en global sundhedskrise, hvor vi i Danmark har klaret os exceptionelt godt gennem digitalisering, et tillidsbaseret samfund og et privat-offentligt samarbejde, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri (DI).

- Så alle forudsætningerne er til stede for at fortsætte det gode samarbejde og tage sundhedsområdet ind i næste generation af behandlinger og forebyggelse.

Regeringen har tidligere varslet forhandlinger om en sundhedsreform her i efteråret. Det er fortsat planen, oplyser Sundhedsministeriet.

Ifølge Dansk Industri bør fokus være på den voksende gruppe af patienter med kroniske sygdomme.

- Der er blevet 25 procent flere kronikere i løbet af de seneste ti år. Det er alt fra diabetes til kræft, depression og høretab. Dem kan vi behandle betydeligt bedre. Her har vi både en stor udfordring, men også en stor mulighed.

- De er ofte langtidssyge, og det har store personlige konsekvenser. Men det betyder også stor økonomisk påvirkning af samfundet, og det fjerner hænder fra arbejdsmarkedet. Så vi har alle sammen en interesse i det, siger Lars Sandahl Sørensen.

Hovedoverskrifterne i udspillet lyder på mere ny sundhedsteknologi, bedre sammenhæng mellem sektorer og udveksling af data.

Blandt de konkrete forslag er pakkeforløb for kronikere, og at der skal være et tilbud om telemedicin inden for alle de store kroniske sygdomsgrupper senest i 2030.

Allerede nu er patienter med lungesygdommen KOL omfattet af et sådan tilbud. De måler blandt andet selv iltmætning i blodet hjemmefra. Løsningerne leveres af private virksomheder efter et udbud.

Det ser DI selvsagt gerne mere af. DI-bossen mener, at netop offentligt-privat samarbejde er med til at få os så godt igennem coronakrisen.

For eksempel med testfaciliteter, udvikling af vacciner, værnemidler og coronapas.

- Det er eksempler på, hvor meget vi kan, når vi skal. Men nogle af de udfordringer, vi står over for som samfund i de kommende år, er enormt store, hvad angår vores sundhedssituation, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ifølge Sundhedsministeriet vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) foreløbig ikke udtale sig.

Hos Danske Regioner ser formand for Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde Lotte Langballe (DF) positivt på mere offentligt-privat samarbejde.

- Grundstenen for det er på plads. Der, hvor udfordringen kan være, er i forhold til udbudsreglerne, som kan være til hinder for, at de innovative løsninger kommer i brug, siger hun.

Til gengæld er Lotte Langballe skeptisk over for et tiltag som pakkeforløb for kronikere. I regionerne vil man hellere have frihed til individuelle behandlingsforløb.

Om mere udbredt telemedicin siger hun, at det godt kan lade sig gøre, hvis man virkelig satser på det.