Dansk Industri er tilfreds med ny aftale om hjælpepakker

Det er helt afgørende for flere virksomheders overlevelse, at der er landet en ny aftale om hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet.

Det siger medlemsdirektør i Dansk Industri Lars Frelle-Petersen.

- Vi er rigtig glade for, at de her hjælpepakker er kommet, så man får lukket det her kæmpe hul for rigtig mange af vores virksomheder, siger han.