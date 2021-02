Dansk Industri advarer mod unødige byrder på gods over grænsen

I et interview med Berlingske peger statsminister Mette Frederiksen (S) på, at kontrol ved grænsen bliver et af de bærende elementer i den fremtidige coronahåndtering i Danmark.

Han opfordrer til, at den langsigtede plan for kontrol ved grænserne gøres fleksibel, så kontrollen ikke bliver for stor en hæmsko for godstransporten.

- Jeg var ikke så overrasket, men omvendt vil jeg sige, at det er vigtigt for os, man ikke blot lader grænsekontrollen køre i det uendelige, siger han.

- Vi må insistere på, at man løbende har en evaluering af, om det her giver mening, hvor man på den ene side vejer de sundhedsmæssige og smittemæssige hensyn op imod de samfundsøkonomiske hensyn.

Det, som DI Transport bekymrer sig om, er udsigten til køer og forsinkelser ved grænsen, hvis kontrollen bliver for omfattende.

- Når man sidder bag rattet i en lastbil og kører med dansk eksportgods, kører du frem til en dansk-tysk grænse, kan der være ventetid der. Og skal du længere ned gennem Europa, skal du passere et antal grænser, siger Michael Svane.

- Summen af det gør, at EU-Kommissionen også har lagt sig i selen for at sige, at man så vidt muligt skal give godstransport fri passage. For det er summen af de her ventetider og køer ved grænsen, som belaster transporterhvervet.

I interviewet med statsministeren bliver det ikke udpenslet præcis, hvordan grænsekontrollen skal udformes.

Her håber DI Transport, at regeringen vil være lydhør over for at udforme det, så det generer transporten af varer til og fra udlandet mindst muligt.

Her peger Michael Svane på tre elementer. I dag er grænsekontrollen på stikprøve-niveau. Det håber Svane fortsætter.

- Så vi håber meget på, at Danmark arbejder videre af det spor, der hedder et coronapas. Et digitalt coronapas, der kan gøre det nemmere og hurtigere at passere landegrænserne, siger han.

- Og for godstransporten er det vigtigt for os, at vi har de her såkaldte grønne kørebaner, der er forbeholdt lastbiler og varetransport.