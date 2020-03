Dansk Industri: Forlænget nedlukning kræver fart på erhvervsstøtte

Dansk Industri har forståelse for regeringens behov for at forlænge en delvis nedlukning af Danmark til og med påsken, som blev præsenteret mandag.

- Huset brænder, og med hjælpepakkerne har vi fået lagt nogle af de brandslanger ud, som der er så akut brug for. Nu handler det om at få tryk i slangerne, siger han.

- Jo længere det tager at få bugt med den her virusepidemi, jo værre bliver det for vores samfundsøkonomi. Det er det samme for virksomhederne.

Spørgsmål: Hvor lang tid skal den her nedlukning vare, før der sker uoprettelig skade på dansk erhvervsliv?

- Der er gjort permanent skade allerede nu. Det er ikke kun på baggrund af det, der sker i Danmark, men det der sker i verden, siger Lars Sandahl.

- Mange af de eksportmarkeder, som vi lever af i Danmark hver eneste dag, lukker også markant ned. Det påvirker også dansk økonomi.

Mandag blev det også klart, at over 22.000 personer har meldt sig ledige i den seneste uge.

Ifølge Lars Sandahl vil virksomhederne næppe blive bedre i stand til at holde på de ansatte jo længere nedlukningen og kampen mod coronavirusset fortsætter.

Men han spår til gengæld, at en af de tabte stillinger vil vende hurtigt tilbage, hvis dansk økonomi kommer hurtigt på sporet igen.

- Jeg tror, at vi vil få mange tilbage på virksomhederne, lige så snart vi er ude af det. Men jeg tror desværre, at vi kommer til at se en del yderligere fyringer de kommende uger, siger Dansk Industris direktør.