Dansk Industri: Fin idé at arbejde hjemme ved lette symptomer

Det er en række sjællandske borgmestre, som foreslår et mere fleksibelt syn på sygdom.

Det er en fin idé at lade medarbejdere arbejde hjemme, hvis de er lidt sløje, men stadig kan arbejde.

De foreslår, at man bliver hjemme og arbejder, hvis man føler sig lidt forkølet, men ikke rigtig syg. På den måde undgår man at smitte sine kolleger.

- Det forudsætter, at folk ikke egentlig er syge, men har lidt symptomer eller føler sig småsløje.

- Hvis man er syg, er man syg, og så skal man ikke arbejde. Men det kan være en mulighed, for der er ting, som medarbejdere gerne vil nå, og det kan de så hjemmefra.

- Så får de muligheden for at tage en panodil og få arbejdsopgaverne færdige, men uden at tage ind på arbejde. Men igen: Det er noget, man må finde ud af på arbejdspladserne. Ingen syge medarbejdere skal presses.

Hun understreger, at det er op til de enkelte arbejdspladser at finde ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dem.

Sanne Stadil vurderer, at mange virksomheder allerede gør det i forvejen.

- Jeg tror egentlig, at det også har været praksis før coronakrisen, fordi mange arbejder meget fleksibelt, men så er det blevet endnu mere aktuelt under coronakrisen.

Hos HK Kommunal kalder formand Lene Roed forslaget "en glidebane".

- Hvis jeg forstår borgmestrenes forslag, så er det en glidebane, hvis en arbejdsgiver i forbindelse med en sygemelding skal vurdere, hvor meget syg personen er. Enten er man syg, eller også er man ikke syg, siger hun.

Det er en anden situation, hvis medarbejderen føler sig sløj, men dog gerne vil bidrage.

- Så har medarbejderen foretaget en egenvurdering. Men det er en glidebane, hvis arbejdsgiveren skal foretage vurderingen, slår Lene Roed fast.