Dansk Folkepartis Søren Espersen smittet med covid-19

- Corona. Såvel Yvette som jeg fik her til morgen af lægen lige besked om, at vi begge er blevet smittet. Testen var positiv. Så vi to går i flyverskjul nede på gården en uge eller to. Alt godt herfra til jer alle, skriver Søren Espersen på Twitter.

Ifølge gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup er der umiddelbart ikke risiko for, at Søren Espersen har smittet andre medlemmer af Folketingsgruppen. Det er vurderingen fra en læge, som partiet har været i kontakt med.

- Søren Espersen var på Christianborg onsdag og blev smittet torsdag, som det ser ud. Så det burde ikke kunne lade sig gøre, at han har smittet nogen herinde. Søren var heller ikke med på årsmødet i weekenden.

- Så vi gør ikke yderligere udover det sædvanlige med at holde afstand og spritte af. Og vi skal ikke testes i denne her omgang, siger Peter Skaarup.

Ifølge Peter Skaarup er Søren Espersen blevet smittet ved at arrangement i Hjemmeværnet, hvor han er kommitteret.

Blandt kendte politikere, der er blevet testet positiv for covid-19, er justitsminister Nick Hækkerup (S), De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og tidligere minister for Venstre Lars Christian Lilleholt.

Da De Konservatives gruppe blev ramt af covid-19, hvor mindst tre ud af 14 medlemmer blev ramt, skiftede partiet over til at holde virtuelle gruppemøder og anbefalede, at folketingsmedlemmerne holdt sig fra Christiansborg i videst muligt omfang.

Christiansborg indførte, da en række politikere i starten af november blev smittet, strengere restriktioner for at begrænse smitten.

- Det er vigtigt, at vi som Folketing kan håndtere hastelove og det parlamentariske arbejde i det hele taget, sagde Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), i starten af november.

- Vi laver restriktioner, i forhold til hvor mange der kan komme ind at overvære forskellige typer af møder og konferencer.