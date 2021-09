Dansk Folkepartis Peter Kofod ærgrer sig over angreb

Det falder ikke i god jord hos Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, at han åbent bliver anklaget for at føre fløjkrig.

Anklagen er blevet fremsat af Kofods partifælle, Martin Henriksen, der er medlem af partiets hovedbestyrelse.

Jyllands-Posten har bragt en video og et interview med Martin Henriksen, hvor han kritiserer den politiske linje og desuden anklager Peter Kofod samt medlem af hovedbestyrelsen Anders Vistisen og formand for DFU, Tobias Weische, for at angribe ham offentligt.

- Det er nogle meget hårde anklager. Vi har traditionelt set haft det sådan i DF, at vi taler om de her ting inden for dørene.

- At han ikke gør det, gør mig ked det. Ikke så meget for mig selv, men for baglandet. De skal til november ud og føre kommunalvalgkamp, og det er ikke fedt for dem, siger Peter Kofod til Jyllands-Posten.

Videoen stammer fra et DF-arrangement i Nordjylland, hvor Martin Henriksen italesætter de interne uenigheder i hovedbestyrelsen.

Her står Martin Henriksen for en ganske stram udlændingepolitik, mens Kofod ønsker en lidt mindre stram linje.

I interviewet med Jyllands-Posten siger Martin Henriksen - med reference til flere lækager fra diskussioner i hovedbestyrelsen - at han føler sig angrebet.

- Nogle mener, at jeg skal opføre mig som et lille lam, der bare accepterer, at folk mere eller mindre siger, at min linje ikke længere er velkommen i partiet. Sådan er jeg ikke som person.

- Hvis folk angriber mig gentagne gange, svarer jeg på det, siger Henriksen til avisen.

Dansk Folkeparti har tidligere haft tradition for at slå endog meget hårdt ned på mishagsytringer i offentligheden om den politiske linje eller andre interne spørgsmål.

Peter Kofod siger til Jyllands-Posten, at Martin Henriksens fremtid i partiet - hvor han både er ansat i partiet og medlem af hovedbestyrelsen - ligger i formandens hænder.

- Som et loyalt medlem, der sætter pris på mit parti og dets bagland, synes jeg ikke, at jeg skal sidde her sammen med Jyllands-Posten og sige, hvad min partiformand skal gøre. Han må jo selv forholde sig til, hvad han mener, der skal gøres, siger Peter Kofod til Jyllands-Posten.