Dansk Folkeparti overvejer gratis kollektiv trafik

Derfor vil Dansk Folkeparti se på, hvad det vil koste at få flere til at vælge tog og bus ved at gøre den kollektive trafik gratis.

- Vi står over for en stor omvæltning i hele transportsektoren i forhold til klima- og energipolitikken. Og der vil vi gerne have belyst, hvad omkostningerne vil være ved at få gjort den kollektive trafik gratis.

- I hvert fald i de større byer for at se om det kunne være en vej at gå i forhold til den grønne omstilling, siger Morten Messerschmidt til Ritzau.

Han tror, at det vil være en bedre idé at satse på gratis kollektiv trafik frem for at have et ensidigt fokus på el- og brintbiler.

Ifølge Messerschmidt er det en måde at tænke klimaindsatsen ind i trafikplanlægningen.

Han vil nu bede transportminister Benny Engelbrecht (S) om nye beregninger af, hvilken klimaeffekt det vil have at gøre busser og tog gratis.

Messerschmidt mener, at mange i dag fravælger den kollektive trafik, fordi den er for dyr.

Teknologirådet kom i 2006 med en rapport om emnet, men her havde man ikke set på klimaeffekten, ligesom trafikken siden er steget voldsomt.

SF er ikke afvisende over for tankerne bag Dansk Folkepartis overvejelse.

- Det kunne være interessant at indføre som forsøg. Men så skulle det måske være på de lange strækninger som toget fra København til Aarhus, der i dag er absurd dyrt.

- Inde i byerne er der i forvejen mange, der rejser kollektivt, og her kan man i stedet begrænse bilernes adgang, siger politisk ordfører Karsten Hønge (SF) til Jyllands-Posten.

Han er desuden skeptisk over for finansieringen. DF vurderer, at det vil koste cirka fem milliarder kroner at gøre den kollektive trafik gratis.

Morten Messerschmidt understreger over for Ritzau, at "det hele afhænger af, hvordan økonomien i det ser ud".

De Radikale ser hellere, at man bruger penge på at lægge flere skinner og købe flere busser og tog, fortæller transportordfører Andreas Steenberg.

Hvis den kollektive trafik skal være gratis i de store byer, vil regningen - sådan som tingene er skruet sammen i dag - skulle deles mellem staten, kommunerne og regionerne, skriver Jyllands-Posten.