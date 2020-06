Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige uenige om racisme i Danmark

Hun talte under Folketingets afslutningsdebat om, at der findes racisme i Danmark, men det ville Dansk Folkepartis stifter og tidligere mangeårige leder ikke høre tale om.

Værdiordfører Pia Kjærsgaard (DF) var mandag ved at forlade Folketingssalen, men drejede øjeblikkeligt om på hælen, da hun hørte politisk ordfører Pernille Skipper (EL) på talerstolen.

- Jeg var på vej ud af Salen, men vendte simpelthen tilbage.

- At påstå, at der er racisme i Danmark, falder mig anstødeligt. Er der nogen, der overskrider en grænse? Ja. Men racisme? Nej, siger Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard fremdrog et tænkt eksempel, hvor en person med et udenlandskklingende navn søgte et job.

- Man kunne forestille sig, at arbejdsgiveren forstillede sig, at Aysha skal gå med tørklæde eller bede tre-fire gange eller fem om dagen.

- Hvad sker der, hvis hun i løbet af ansættelsesforholdet bliver mere radikaliseret, hvad gør jeg så? Er det racisme, nej. Det mener jeg overhovedet ikke, det er, siger Pia Kjærsgaard.

Pernille Skipper er dog uenig.

- Der er nogen ting, som Pia Kjærsgaard og jeg selv ikke forstår, fordi vi har den farve, vi har. Og fordi vi ikke oplever den diskrimination i samfundet, som mennesker ellers oplever, siger hun.

Formand Kristian Thulesen Dahl (DF) spurgte til, hvad Enhedslisten helt konkret vil gøre, og han kaldte Skippers tale en nedladende karakteristik af det danske samfund.

Hun svarede, at Enhedslisten gerne mødes med Dansk Folkeparti for at tale om forslag til en samlet indsats mod racisme.

Hjælpen til Enhedslisten kom fra en uventet kant, idet Nye Borgerlige også mener, at der findes racisme i Danmark.

- Danmark er gudskelov et af de lande, hvor racismen er mindst udbredt. Men ja, den findes. Der findes idioter over det hele. Også her, siger partiets leder, Pernille Vermund (NB).