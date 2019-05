Dansk Folkeparti kræver et fuldt asylstop efter valget

De kræver, at der efter valget skal indføres et fuldt stop for at kunne søge asyl i Danmark. Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi har fået en hel masse gode stramninger igennem. Den næste store ting bliver at få et fuldstændigt asylstop, så den måde vi hjælper folk, der er i nød, sker i nærområderne og ikke ved at tage folk til Danmark, siger Morten Messerschmidt i Ritzau.

Det skal ske, selv om det vil være i strid med de internationale spilleregler, eksempelvis flygtningekonventionen og Dublin-forordningen, som Danmark er bundet af.

- Det er ikke et mål for mig at bryde internationale regler, men det er i den grad et mål for mig at sikre den strammest mulige udlændingepolitik i Danmark. Derfor er det her afgørende, siger Morten Messerschmidt.

Han anerkender, at Dansk Folkeparti i den foregående valgperiode med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fået flere "markante indrømmelser" i udlændingepolitikken.

Her peger han særligt på grænsekontrol og det såkaldte paradigmeskifte. Men Messerschmidt mener altså, at partiet nu skal bruge næste valgperiode på at få indført et asylstop.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, bakker op om et fuldt asylstop i næste valgperiode. Ifølge ham vil partiet fremlægge en konkret model for asylstoppet i løbet af valgkampen.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om den konkrete plan vil stride imod Danmarks internationale forpligtelser.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, er glad for DF's melding.

- Jeg synes, at det er ret fantastisk, hvis de står ved det. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, om det her er et ufravigeligt krav.

- Hvis man stiller det som et krav, må det være, fordi man har en forventning om, at det skal leveres, og at det ikke bare er en del af ens politik, siger hun til Ritzau.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) afviser et ensidigt dansk asylstop. Hun sætter i stedet sin lid til styrket ydre grænsekontrol i Europa.

- Vi går ind for at begrænse antallet af asylsøgere i Danmark, siger hun til Jyllands-Posten.