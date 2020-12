Statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet kaldt i samråd igen om minksagen. Denne gang skyldes det, at statsministeriets presse

Dansk Folkeparti kalder igen statsministeren i samråd om minksag

Interne mails viser ifølge B.T., at statsministerens stabschef var inde over ministers forklaring i minksag.

Dansk Folkeparti indkalder statsminister Mette Frederiksen (S) i samråd om minksagen.

Det skriver partiets gruppeformand Peter Skaarup på Twitter søndag morgen.

Det sker, efter at interne mails ifølge B.T. viser, at statsministerens stabschef var med inde over en forklaring fra den tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Det viser sig nu, at det var statsministerens stabschef, der formulerede fødevareminister Mogens Jensens forsvar for den ulovlige ordre om at slå alle danske mink ned. Derfor indkalder Dansk Folkeparti nu statsministeren i samråd, skriver Skaarup.

Venstres er enig med DF og støtter indkaldelsen af statsministeren i samråd om sagen.

Det siger partiets politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Det er en alvorlig sag for statsminister, fordi den nu dokumenterer, at hele sagen er blevet dikteret og håndteret fra statsministeriet.

- Og dermed at det er statsminister Mette Frederiksen som har ansvaret for den ulovlige ordre og den demokratiske skandale, som vi står i, siger hun.

Da Mogens Jensen i begyndelsen af november var fanget mellem to modstridende udsagn om sin viden om aflivningen af mink, var Statsministeriet med i korrespondancen om Jensens forklaring.

Det viser de fortrolige mails mellem Mogens Jensens nærmeste rådgivere, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Statsministeriets stabschef, Martin Justesen, var inde over et svar, der blev sendt ud som en del af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagen begyndte, efter at regeringen havde besluttet, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det er ikke første gang, at Dansk Folkeparti kalder Mette Frederiksen i samråd i minksagen.

I november kaldte partiet statsministeren i samråd, hvor hun skulle forklare forløbet om aflivningen af alle danske mink, uden at der var lovhjemmel til at gøre det.