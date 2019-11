Dansk Flygtningehjælp samler 11 millioner ind til syrere

11 millioner kroner er det blevet til, og det vækker begejstring hos Annette Spanggaard, der er direktør for global kommunikation og fundraising i Dansk Flygtningehjælp.

Tusindvis af borgere har søndag været på gaden for at samle ind til nødhjælpsorganisationen Dansk Flygtningehjælp.

- Det er et rigtig godt resultat, som jeg kan love, kommer til at gøre en livsvigtig forskel for mennesker på flugt.

- Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til alle de danskere, der var ude at gå for os i dag, eller som åbnede døren og gav et bidrag, siger hun i en pressemeddelelse.

Over 10.000 personer fra omkring 400 udleveringssteder har søndag trasket rundt i timevis med en indsamlingsbøsse i hånden for at skaffe penge til Dansk Flygtningehjælp.

Det indsamlede beløb skal bruges til at hjælpe blandt andre de personer, som er på flugt fra krigen i Syrien. Situationen i det krigshærgede land og nabolandene er nemlig en af de værste kriser i verden lige nu, mener Annette Spanggaard.

- Krigen sender fortsat familier på flugt, og behovet for hjælp er enormt. Vi hjælper både med den akutte overlevelse og med at skabe langsigtede løsninger for de hårdtprøvede familier, så de kan skabe sig en fremtid, siger hun.

En del af millionbeløbet vil også gå til personer på flugt i Yemen samt mange rohingyafamilier, der befinder sig i verdens største flygtningelejr i Bangladesh.

Ved sidste års landsindsamling fik organisationen 13 millioner kroner i kassen.