Dansk Erhverv: Ny aftale sætter yderligere gang i hjulene

Det mener administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen, efter at Folketingets partier natten til fredag er blevet enige om at udvide den første fase af en kontrolleret genåbning af Danmark.

Han fortæller, at Dansk Erhverv især glæder sig over udsigten til, at liberale erhverv, herunder frisørerne, nu får mulighed for at åbne igen.

- Vi havde dog håbet på, at det også var muligt at åbne mere op for eksempelvis storcentre og magasiner nu. Det kom så tilsyneladende ikke med i denne fase, men vi håber, det snart bliver muligt, udtaler Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Han understreger, at det er både vigtigt og nødvendigt, at samfundet åbner yderligere og hurtigere end først planlagt, så der kan blive sat skub i økonomien.

- Vi står med et erhvervsliv, der er i den største krise i nyere tid, så det er vigtigt, at vi får åbnet op så hurtigt som muligt - selvfølgelig under hensyntagen til at smitten ikke spreder sig, siger den administrerende direktør.

Brian Mikkelsen peger på, at det nu er vigtigt, at politikerne også kommer i mål med forlængelser og forbedringer af hjælpepakkerne til landets virksomheder.

- Vi håber, at der snart kommer en aftale om pakkerne, da der er brug for ordninger, der kan sikre, at flest mulige virksomheder kommer gennem krisen med skindet på næsen. Det er en investering i arbejdspladser og velfærd, siger Brian Mikkelsen.

Den politiske aftale om en yderligere genåbning betyder, at flere små virksomheder, der har været lukket siden midten af marts, blandt andet frisører og tatovører, må åbne fra på mandag.

Det samme gælder domstolene, mens restaurationsbranchen samt højskoler og efterskoler må vente lidt endnu.