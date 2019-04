Dansk EU-politiker frygter for rod med briter til EU-valg

Det betyder samtidig, er der er sandsynlighed for, at briterne skal til valg til Europa-Parlamentet i maj.

Natten til torsdag besluttede EU-lederne på et topmøde i Bruxelles at give Storbritannien lov til at udskyde brexit til senest den 31. oktober.

Den udsigt er den danske EU-parlamentariker og spidskandidat for Venstre, Morten Løkkegaard, ikke glad for.

- Skulle det ske, er det den pris, vi bliver nødt til at betale for at forhindre, at briterne ikke falder hårdt ud af EU. Men vi er da ikke glade for det set fra dansk side, for det vil give en masse rod, siger han.

Udskydelsen til Storbritannien er bevilget under den betingelse, at landet holder afstemning til EU-Parlamentet den 23.-26. maj, hvis ikke det lykkes premierminister Theresa May at få flertal for sin skilsmisseaftale i det britiske parlament.

- Det kan betyde, at man skal sige goddag til nogle af de britiske kolleger igen. Det er klart, at det er en underlig situationer, at vi i arbejdet skal tænke dem med, selv om vi ved, at de er på vej ud, siger Løkkegaard.

- Vi må forlade os på, at de ikke går ind og opfører sig dårligt politisk, men vi kan ikke garantere det, siger han.

Dansk Folkepartis spidskandidat til EU-Parlamentet, Peter Kofod, vil ikke lukke nogen døre for de briter, som måske er med, når Parlamentet træder sammen for første gang i juli. Men han kalder det en "ekstremt mærkelig situation".

- Verden går ikke under, fordi de er med i et valg, men det er da en mærkelig situation, at de er på vej ud, men samtidig vælger medlemmer af Europa-Parlamentet, siger han.