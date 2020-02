Dansk EM-helt sendte Danmark på vinderkurs

Den tidligere målmand Ole Qvist fylder tirsdag den 25. februar 70 år. Hans feberredning i EM-sejren over Belgien i 1984 er af flere blevet kaldt for udslagsgivende for den udvikling, som det danske fodboldlandshold efterfølgende undergik. (Arkivfoto)

Foto: Mini Wolff/Ritzau Scanpix