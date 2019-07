Dansk Byggeri rystet over ny ministers udmelding

Det udtalte hun mandag til 3F, skriver Avisen Danmark.

Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Dansk Byggeri finder ministerens udtalelser rystende.

- Jeg er rystet over, at en nyvalgt minister går ud og beskylder store toneangivende virksomheder for at snyde på vægten og sno sig uden om deres uddannelsesansvar. Det hører ingen steder hjemme, siger han til avisen Danmark.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil får virksomhederne det til at se ud som om, at de har flere lærlinge, end de reelt har og kalder det "kreative regnemetoder".

Flere store entreprenører tæller kun lærlinge i udvalgte afdelinger og dermed på papiret får et højere antal lærlinge, mener ministeren.

I 2016 indgik den forhenværende regering i en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Den handler om, at virksomhederne er forpligtet til at oprette et bestemt antal praktikpladser alt efter branche og antallet af faglærte medarbejdere.

Det er en aftale, man holder, mener Lars Storr-Hansen.

- Virksomhederne lever til fulde op til den samfundskontrakt, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen. Derfor må Pernille Rosenkrantz-Theil stoppe sin usaglige kritik, siger han til avisen Danmark.

Ifølge den administrerende direktør har NCC 27 flere lærlinge, end aftalen tilsiger, mens Arkil har 40 flere.

Virksomhederne uddanner derudover både asfalt- og maskinførere, der ikke bliver talt med i antallet af lærlinge og praktikpladser.

Efter sommerferien vil Lars Storr-Hansen invitere ministeren til møde, så indsatsen for uddannelse af tømrere, murere og malere i bygge- og anlægsvirksomheder kan fremlægges.

- At hun kalder den gængse opgørelsesmetode for "kreative regnemetoder", er simpelthen ikke værdigt. Vi ser frem til drøftelserne ved de næste trepartsaftaler og håber samtidig, at Pernille Rosenkrantz-Theil vil mødes med os, så vi fremover undgår denne form for beskyldninger, siger Lars Storr-Hansen.

Mødet ser Pernille Rosenkrantz-Theil frem til.

- De er altid velkomne til en kop kaffe og en snak om tingene, for det er et problem, vi kun kan løse i fællesskab med hinanden, siger ministeren til avisen Danmark.

- Jeg synes også, at de har noget hjemmearbejde at gøre, før vi mødes. Det er blandt andet omkring de korte praktikaftaler, hvor jeg stadig synes, man sminker tallene. Flere hoveder betyder netop ikke flere afsluttede praktikforløb, når det er de korte aftaler, og det er det problem, vi skal have løst, siger hun.