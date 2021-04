Danseren der hev gulvtæppet væk under sig selv

Men i dag er det noget andet, som fylder i hendes liv.

Den 24. april bliver hun 40 år.

Hun vandt "Vild med Dans" to gange - først med David Owe, siden med racerkøreren Casper Elgaard - inden hun i 2010 deltog for sidste gang.

Den professionelle dansekarriere tæller både flere danske og nordiske mesterskaber samt guld ved British Championship.

Hun er født og opvokset i Aarhus. Begge forældrene var en del af "Ringgaard Dans", som startede i 50'erne. Selv underviste hun også i dans i flere år.

- Jeg laver noget helt andet, end jeg gjorde i hvert fald for ti år siden, fortæller hun.

I dag arbejder Vickie Jo Ringgaard i it-virksomheden First Agenda i fødebyen. Her bor hun med sin kæreste Niels Stausholm og sine to døtre, Malou Jo og Isabelle Jo.

- Jeg valgte bevidst, at jeg gerne ville noget andet end at fortsætte med at undervise i dans. Det gjorde jeg, fordi jeg følte egentligt, at jeg havde brugt mit fulde potentiale - hvad jeg havde lyst til og kunne, siger hun.

Ringgaard er glad for sine gode kolleger og for sine arbejdstider, der giver mere plads til familien.

- Jeg føler også hver eneste dag, at jeg bliver udfordret og kan prøve at blive bedre. Præcis som jeg gjorde i tidernes morgen med min dans. Man kan altid blive bedre til noget, sådan har jeg det stadig med mit nye job.

Det er en del år siden, at hun stoppede med at undervise i dans. Men skiftet var en omvæltning.

- Det giver sig selv, at når man vælger at smide det hele, som man har beskæftiget sig med, siden man var to et halvt år gammel, og sige "det vil jeg ikke nu, nu vil jeg noget andet", så er det virkelig at rive gulvtæppet væk under sig selv, siger hun.

Men Vickie Jo Ringgaard er glad for det sted, hun nu er landet.

- Nu rammer jeg 40, og oftest når man bliver rundt, gør man lidt status på nogle ting. Og hvor jeg tidligere altid bare gerne ville forblive 25, så har jeg det sidste halvandet år glædet mig til at blive 40, siger hun.

Hun fortæller, at hun føler, at hun er der, hvor hun skal være, efter i 30'erne at have prøvet rigtig mange ting.

- Jeg synes fundamentet er lagt: Jeg har fået de børn, jeg gerne vil have, jeg har fået en dejlig kæreste og fået ro på, så nu kan jeg egentlig bare nyde det hårde arbejde, som man tit gør i 30'erne, specielt som kvinde, tror jeg.