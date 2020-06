Dansen vandt over badmintonen

Faktisk startede Nonnemann sin dansekarriere som otteårig på en danseskole i Lyngby. Derudover spillede han også badminton, men som årene gik, skulle han vælge, hvor tiden og kræfterne skulle lægges.

Det endte med at blive dansen, som Frederik Nonnemann gik efter.

Dansekarrieren har da også bragt ham verden rundt for at forfølge høje placeringer på den internationale rangliste.

Midlertidig har han også valgt at kaste sig over arbejdet som agent for bureauet Social Works, som blandt andet laver marketing for influencere.

- Jeg rejste med min tidligere dansepartner Julie Sofia (Youtuber red.) til Asien i syv uger og lavede en Youtube-serie. Her fik jeg indsigt i hele markedsføringen i sociale medier, siger han.

Derudover har en uddannelse i HA-økonomi også været med til at skabe en "naturlig indgangsvinkel" til den verden, mener han.

Det er ikke kun i jobbet som danser og agent, at Frederik Nonnemann har vist et talent.

Sammen med radiovært Kasper Kirkegaard laver han podcasten "Okkulumbus", hvor de sammen med gæsterne rejser ind i den okkulte verden.

- Det er meget anderledes (end dansen red.)

- Men jeg synes, vi er blevet gode, siger Nonnemann.

I programmet har stjerner som Mie Moltke og Lisbeth Østergaard været gæster, hvor de har fortalt om deres oplevelser med den åndelige verden.

Ifølge danseren vil der komme en sæson to til september.

Frederik Nonnemann havde egentlig planlagt at holde en stor fødselsdag, men det har coronaen midlertidig sat en stopper for. I stedet har han udskudt festen til engang i juli og har endnu ikke planlagt noget på dagen.