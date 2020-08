Danmarks største bogmesse er blevet aflyst

Det sker, efter at flere store forlag som Gyldendal og Politikens Forlag har meldt afbud til messen af frygt for smitte med coronavirus.

- Vi har valgt at flytte hele arrangementet til 2021, fordi vi vurderer, at det Bogforum, vi kan præsentere gæsterne for i år, ikke bliver godt nok til, at vi kan stå på mål for det.

- Dens (Bogforums, red.) funktion er at samle læsere, forfattere, boghandlere, biblioteker, forlag og så videre. Kan vi ikke det, så vil vi hellere vente, siger udstillingsleder for Bogforum Andreas Norkild Poulsen.

Det er tilsyneladende noget, som forlagene sætter pris på.

- Beslutningen om at udskyde Bogforum til 2021 er helt rigtig, og vi er glade for, at man har lyttet til branchen, siger Gyldendals administrerende direktør, Morten Hesseldahl, i en pressemeddelelse fra BogForum.

Direktør for Politikens Forlag Lene Juul stemmer i med Gyldendal.

- Vi vil ikke lægge skjul på lettelsen over, at man vælger at udskyde Bogforum til 2021. Det handler jo i sidste ende om hensynet til både udstillere, publikum og forfattere, siger hun i pressemeddelelsen.

Lindhardt og Ringhofs direktør, Lars Boesgaard, udtaler i pressemeddelelsen, at forlaget egentlig gerne ville med til Bogforum i 2020, men at han forstår udskydelsen.

- Alt taget i betragtning har vi selvfølgelig stor forståelse for, at man udskyder til 2021.

- Der skal dog ikke herske tvivl om, at vores holdning er, at Bogforum spiller en meget stor og vigtig rolle som den samlende faktor for hele branchen, og vi er meget glade for, at Bogforum er sikret fremover, siger han.

Det er imidlertid ikke alle elementer af Bogforum, branchen må vente på til næste år.

Årets debutantpris, som hvert år bliver tildelt årets bedste skønlitterære debutant, kommer til at blive uddelt efter planen i Bella Center i København. Sidste år vandt Amalie Langballe prisen for sin debutroman, "Forsvindingsnumre".