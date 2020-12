Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og en række ordførere fra partierne kunne sent torsdag aften præsentere en aftale om stop for det danske olie- og gaseventyr i Nordsøen i 2050.

Danmarks olieeventyr slutter i 2050

Et bredt flertal af Folketingets partier har truffet en historisk beslutning om at stoppe udvinding af olie i den danske del af Nordsøen.

Men olie hører ikke hjemme i en fremtid med grøn omstilling, lyder det fra et bredt flertal af Folketingets partier, der er enige om at sætte et endegyldigt punktum for det danske olieeventyr.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her