Danmarks natur skraber bunden i EU

Den danske natur er i krise, erkender miljøminister Lea Wermelin efter en ny EU-rapport. Støttepartier og græsrødder råber på plan for natur og biodiversitet.

Danmark ligger faretruende nær sidstepladsen i EU, når det gælder beskyttelse af naturområder og truede dyr og planter.

Det viser en ny stor rapport fra EU's Miljøagentur, "State of Nature in the EU".

Hvad angår gunstig status for levesteder for trængte dyr og planter (habitater), er Danmark næstsidst over bundproppen Belgien.