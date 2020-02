Danmarks ja til Sydafrika kom bag på erfaren advokat

Han har i godt et år været involveret i sagen om lettiske Kristine Misane, som er efterlyst af Sydafrika, og som blev anholdt af dansk politi under en mellemlanding i Københavns Lufthavn i Kastrup.

- Det har overrasket mig, at man ville udlevere min klient til Sydafrika. Men det blev jo godkendt af både byretten og landsretten, så det må man tage ad notam, siger Henrik Stagetorn.

Rapporter fra USA's udenrigsministerium, Human Rights Watch og Amnesty beretter om kritisable forhold i sydafrikanske fængsler.

Østre Landsret erkendte i en afgørelse sidste år, at en udlevering ville være et alvorligt indgreb i den lettiske kvindes ret til familieliv.

Men der var et andet hensyn. Det er vigtigere, at mistænkte ikke smyger sig uden om at blive stillet for retten, lød det.

Udleveringen "må anses for begrundet i et legitimt hensyn til at undgå risiko for straffrihed for personer, der har begået en lovovertrædelse," skrev de tre dommere.

Højesteret fik ikke mulighed for at vurdere sagen. Procesbevillingsnævnet sagde nej til ansøgningen.

Torsdag er udsigten til et ophold i et fængsel i Johannesburg forsvundet. Rigsadvokaten valgt at efterkomme en helt ny arrestordre fra Letland.

- Det er en kæmpe lettelse for min klient, at det nu tyder på, at hun bliver sendt til Letland. Det har vi kæmpet for siden april 2019, siger Henrik Stagetorn.

Hun har især været nervøs for at skulle vente i cirka to år bag sydafrikanske tremmer, før sagen må hende kunne blive behandlet.

Kristine Misane har nu været varetægtsfængslet i 437 dage i Vestre Fængsel. Om kort tid kan hun sendes til hjemlandet. Det sker, hvis en dommer i Københavns Byret godkender den afgørelse, som Rigsadvokaten har truffet.