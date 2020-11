Danmarks første whistleblower

Rapporterne viste, at det var på kant med sandheden, når den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) offentligt sagde, at FE vurderede det sandsynligt, at den irakiske diktator Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben.

Den ingeniøruddannede Grevil havde speciale i kemi og vidste, at efterretningstjenesten reelt ikke havde en anelse om, hvorvidt Saddam Hussein havde de omstridte våben eller ej.

Efter at Danmark havde bidraget til at omstyrte Saddam Husseins regime, viste det sig, at masseødelæggelsesvåbnene ikke fandtes.

Omtrent en måned efter lækagen fandt FE ud af, at Grevil stod bag.

Han blev derfor bortvist, tiltalt og siden dømt for at videregive fortrolige oplysninger.

Straffen blev i 2005 i Østre Landsret udmålt til fire måneders fængsel.

Efter at have afsonet sin straf har Frank Grevil ernæret sig som oversætter og er flyttet til Flensborg.

Han har i tidligere interview fortalt, at han efter lækagesagen fik et alkoholproblem og havde psykiske problemer.

Han har også fortalt, at hans beslutning om at lække dokumenterne til dels var motiveret af, at hans far var lystløgner, og at Frank Grevil derfor havde udviklet en afsky over for løgne.

Sagen om Frank Grevil gav anledning til en debat om, hvorvidt den danske lovgivning er god nok til at beskytte de såkaldte whistleblowere.

Debatten pågår endnu, da det ofte har store personlige konsekvenser for whistleblowere at afsløre hemmeligheder, som det kan være i offentlighedens interesse at få kendskab til.

Frank Grevil har efter eget udsagn haft nogle "hårde år" i kølvandet på sin beslutning.

Lidt oprejsning fik han dog i 2009, da han modtog en international hæderspris til whistleblowere, "Samuel Adams Award for Integrity in Intelligence".