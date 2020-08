Danmarks dyreste samling af badedyr

De seneste dage har Forsvarets Operationscenter seks gange sendt helikoptere i luften efter anmeldelser om personer i havsnød, hvor det viste sig at være et badedyr. Forsvaret opfordrer til, at man ringer 7285 0382 og anmelder, hvis et badedyr blæser væk på stranden.(Arkivfoto).

Foto: Carina Heckscher/Ritzau Scanpix