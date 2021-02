Danmarks Indsamling når 120 millioner til coronaramte børn

Det står klart, efter at indsamlingen lørdag aften sluttede med et stort tv-show på DR sendt fra Tinghallen i Viborg.

Det fortæller formanden for Danmarks Indsamling, Mulle Juul Korsholm, der også er kommunikationsrådgiver for Folkekirkens Nødhjælp.

- Det er fuldkommen overvældende, at danskerne igen i år har vist, at selv om det er hårdt for tiden at være dansker, så er der stadig overskud til at hjælpe nogen, der har det endnu værre end os selv, siger hun.

Det store beløb kommer bag på Mulle Juul Korsholm, da der til sammenligning blev indsamlet 82 millioner sidste år - altså 38 millioner mindre.

- Jeg tror, en af de ting, der gør, at danskerne har doneret så meget, er, at vi jo alle sammen har prøvet at leve i skyggen af corona, siger hun.

Det flotte resultat bliver ikke mindre bemærkelsesværdigt af, at folkene bag Danmarks Indsamling har været nødt til at aflyse flere normale indsamlingsarrangementer på grund af pandemien.

- Rigtig mange af vores lokale arrangementer her i landet som efterskoler, der samler ind, gymnasier, der holder fredagscaféer, og børn, der laver gode gerninger på biblioteker og så videre har jo ikke været muligt.

- Men heldigvis har danskerne været kreative og alligevel fundet corona-venlige måder at engagere sig i den gode sags tjeneste, siger Mulle Juul Korsholm.

De mange millioner skal nu bruges på at hjælpe børn, der lider under coronapandemiens konsekvenser i 13 af verdens fattigste lande i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Her skal pengene blandt andet hjælpe dem med at få mulighed for at komme tilbage i skole, sikre at de får nok mad, og at de også har mulighed for at få vacciner og lægehjælp.